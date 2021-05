Juventus, Pirlo: "L'Atalanta affronterà l'ultima partita al meglio come ha sempre fatto"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, si è così espresso a RaiSport dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta e in vista dei match decisivi di domenica in campionato: "L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo certo dir loro come giocare. Hanno affrontato campionati con questa intensità e affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Anche dal Bologna mi aspetto che si giochi la partita alla morte e noi dobbiamo vincere la partita".