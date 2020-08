Juventus, Pirlo verso la panchina. Il suo credo: "Giocheremo per vincere"

"Quando ho smesso di giocare ho cominciato a fare i corsi. Facendoli mi cresceva la voglia di conoscere e da lì mi sono infognato e mi sono buttato al cento percento. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera e tutti mi hanno dato qualcosa. Io ho da tempo un modulo in testa, la mia squadra dovrà giocare bene e sempre per vincere. Odiavo tante cose da giocatore ed eviterò di farle da allenatore". Così Andrea Pirlo, prossimo allenatore della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della squadra Under 23. La Vecchia Signora è rimasta talmente convinta dall'ex regista da affidargli subito la guida della Prima Squadra.