Juventus, si segue da vicino la situazione di Renato Sanches

La Juventus, scrive Tuttosport, continua a seguire da vicino la situazione di Renato Sanches del Lille, centrocampista portoghese che è anche nel mirino del Milan per giugno. In estate il suo contratto coi francesi sarà vicino alla scadenza del 2023 e probabilmente ci sarà necessità di venderlo per non perderlo a zero 12 mesi dopo, da qui l'idea della Juventus che potrebbe incontrare il suo entourage durante la sosta dal 20 marzo al 3 aprile.