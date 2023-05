Juventus, Vlahovic potrebbe essere sacrificato. Sfida al Milan per Scamacca

Fonte: tuttomercatoweb.com

Almeno un sacrificio in attacco la Juventus dovrà farlo e il maggior indiziato resta Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non mancano i corteggiatori per il serbo: dal Bayern Monaco al Newcastle, dal Chelsea al Manchester United. I bianconeri potrebbero ripartire da Arkadiusz Milik, attualmente in prestito dall''OM, ma un candidato è anche Gianluca Scamacca, sul quale anche il Milan è vigile, che potrebbe lasciare in prestito il West Ham.