Kakà, 15 anni fa il Pallone d'Oro: i suoi numeri in rossonero

© foto di Federico De Luca

Il quindicesimo anniversario della conquista del Pallone d'Oro da parte di Ricardo Kakà è la giusta occasione per ripassare un po' i numeri dell'extraterrestre brasiliano con la maglia rossonera. Kakà, arrivato a Milano nel 2003 da semisconosciuto ma da Campione del Mondo, ha giocato sette indimenticabili stagione nella Milano rossonera. In totale, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 307 presenze (278 da titolare) in cui ha messo a segno la bellezza di 104 gol. Un predestinato come faceva presagire il suo primo gol arrivato in un derby nell'anno del diciassettesimo scudetto. Con il Milan ha vinto: uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club. Con il Milan ha vinto il Pallone d'Oro, l'ultimo prima della serie infinita di Messi e Ronaldo, e innumerevoli altri premi personali.