Kakà: "Io e Paquetà non siamo simili. E' arrivato al Milan nel momento giusto, può fare ottime cose"

Ricardo Kakà, intervistato da Tencent Sports, ha parlato di Lucas Paquetà, nuovo brasiliano in casa rossonera: "Lucas è un bel giocatore, ha fatto bene ad andare al Milan, la situazione del club rossonero è cambiata. Ha ricostruito la squadra. E' una nuova era per il Milan e Lucas è arrivato in un buon momento. Non credo che siamo simili, non credo sia il massimo metterci a confronto. Lucas può fare ottime cose, ha grandi qualità ma andiamoci con calma, senza pressioni, spero che Lucas possa avere gli stessi risultati che ho avuto io".