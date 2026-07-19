Kaká preoccupato: "Dobbiamo fare un'analisi approfondita e pensare a un progetto a lungo termine. Dobbiamo ritrovare il DNA del calcio brasiliano"

Kaká preoccupato: "Dobbiamo fare un'analisi approfondita e pensare a un progetto a lungo termine. Dobbiamo ritrovare il DNA del calcio brasiliano"MilanNews.it
Oggi alle 17:11News
di Manuel Del Vecchio
Ricardo Kaká parla dei problemi del calcio brasiliano dopo la sorprendente eliminazione arrivata contro la Norvegia di Haaland

Nonostante Ancelotti, il Braslie è stato eliminato anzitempo ai Mondiali, con la Norvegia vittoriosa negli Ottavi di Finale disputati contro la nazionale verdeoro. In patria c’è tanta amarezza e tante critiche, e anche storici ex campioni come Kaká non sono contenti. L’ex rossonero, intervistato da ESPN, ha detto:

“Questi momenti ai Mondiali dimostrano che stiamo rimanendo indietro. Dobbiamo fare un'analisi approfondita e pensare a un progetto a lungo termine. Dobbiamo ritrovare il DNA del calcio brasiliano”.