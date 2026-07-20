Milan, tutti i giocatori in uscita ed i loro numeri a bilancio

Milan, tutti i giocatori in uscita ed i loro numeri a bilancio
Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
Tutti i numeri a bilancio dei giocatori in uscita dal Milan quest'estate

ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA
 

Giocatore VNC al 30/06/2025   Ammortamento 2025/26   Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026)
 Bennacer 2,806 mln   1,403 mln   1,403 mln
 Chukwueze 13,149 mln   4,383 mln   8,766 mln
 Musah 12,707 mln   4,236 mln   8,471 mln
 Tomori 11,302 mln   5,651 mln   5,651 mln
 Loftus-Cheek  9,687 mln   4,844 mln   4,844 mln
 Leão 16,818 mln   5,606 mln   11,212 mln
 Fofana 19,500 mln   6,500 mln   13,000 mln
 Gimenez 26,844 mln   circa 6,711 mln   20,133 mln
 Bondo 9,251 mln   circa 2,313 mln   6,938 mln
 Estupinan* 17,000 mln   3,400 mln   13,600 mln


I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)

*Calcolo effettuato assumendo un investimento da 17 milioni.

MILAN, IL COSTO A BILANCIO DEGLI ESUBERI
 

Giocatore   Ammortamento 2025/26   Stipendio lordo Costo annuo
 Bennacer   1,403 mln   7,440 mln   8,843 mln
 Chukwueze   4,383 mln   5,200 mln   9,583 mln
 Musah   4,236 mln   2,600 mln   6,836 mln
 Tomori   5,651 mln   4,600 mln   10,251 mln
 Loftus-Cheek    4,844 mln   5,100 mln   9,944 mln
 Leão   5,606 mln   7,050 mln   12,656 mln
 Fofana   6,500 mln   5,500 mln   12,000 mln
 Gimenez   circa 6,711 mln   4,500 mln   circa 11,211 mln
 Bondo   circa 2,313 mln   1,850 mln   circa 4,163 mln
 Estupinan   3,400 mln   4,860 mln   8,260 mln


Il costo annuo complessivo dei dieci giocatori è di circa 93,75 milioni di euro.