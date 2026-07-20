Milan, tutti i giocatori in uscita ed i loro numeri a bilancio
Tutti i numeri a bilancio dei giocatori in uscita dal Milan quest'estate
ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA
|Giocatore
|VNC al 30/06/2025
|Ammortamento 2025/26
|Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026)
|Bennacer
|2,806 mln
|1,403 mln
|1,403 mln
|Chukwueze
|13,149 mln
|4,383 mln
|8,766 mln
|Musah
|12,707 mln
|4,236 mln
|8,471 mln
|Tomori
|11,302 mln
|5,651 mln
|5,651 mln
|Loftus-Cheek
|9,687 mln
|4,844 mln
|4,844 mln
|Leão
|16,818 mln
|5,606 mln
|11,212 mln
|Fofana
|19,500 mln
|6,500 mln
|13,000 mln
|Gimenez
|26,844 mln
|circa 6,711 mln
|20,133 mln
|Bondo
|9,251 mln
|circa 2,313 mln
|6,938 mln
|Estupinan*
|17,000 mln
|3,400 mln
|13,600 mln
I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)
*Calcolo effettuato assumendo un investimento da 17 milioni.
MILAN, IL COSTO A BILANCIO DEGLI ESUBERI
|Giocatore
|Ammortamento 2025/26
|Stipendio lordo
|Costo annuo
|Bennacer
|1,403 mln
|7,440 mln
|8,843 mln
|Chukwueze
|4,383 mln
|5,200 mln
|9,583 mln
|Musah
|4,236 mln
|2,600 mln
|6,836 mln
|Tomori
|5,651 mln
|4,600 mln
|10,251 mln
|Loftus-Cheek
|4,844 mln
|5,100 mln
|9,944 mln
|Leão
|5,606 mln
|7,050 mln
|12,656 mln
|Fofana
|6,500 mln
|5,500 mln
|12,000 mln
|Gimenez
|circa 6,711 mln
|4,500 mln
|circa 11,211 mln
|Bondo
|circa 2,313 mln
|1,850 mln
|circa 4,163 mln
|Estupinan
|3,400 mln
|4,860 mln
|8,260 mln
Il costo annuo complessivo dei dieci giocatori è di circa 93,75 milioni di euro.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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