Kakà: "Ronaldinho in carcere? Che situazione triste. Spero che torni a sorridere"

L'ex milanista Kakà ha inviato un messaggio a Ronaldinho, ancora in carcere: “È tutto molto triste. Non ho molte informazioni sulla situazione per parlarne in maniera dettagliata, ma per chi come noi ha vissuto parecchie esperienze con Ronaldinho ed è suo amico, è molto triste vederlo in questa situazione. Spero che torni a sorridere, a giocare a calcio e a divertirsi”, le sue parole riportate da AS.