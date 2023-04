Kakà: "Sono contentissimo che Maldini stia facendo molto bene come dirigente"

“Sono contentissimo di vedere Paolo che fa molto bene come dirigente". Le parole di Ricardo Kakà sull'operato dell'amico Paolo Maldini come direttore dell'area tecnica del Milan. "Non che lo sapessi già, però lo immaginavo già da quando giocava. Per come è fatto lui, per la sua volontà, per il suo carattere e per la maniera con cui affronta vita e calcio. È stato bellissimo vederlo vincere lo Scudetto l’anno scorso. Mi fa molto molto piacere e per me è un esempio. È tornato nel calcio dopo 10 anni e forse anche per me ci vorrà quel tempo (ride, ndr)”, ha detto Kakà a Radiorossonera.