Kakà: "Sto vivendo un bel momento, non so in che posizione tornerò nel calcio. Adesso faccio il tifo per le mie squadre"

Ricardo Kakà, intervistato da Tencent Sports, ha parlato del suo momento attuale dopo l'addio al calcio giocato: "Sto bene, ho tempo per divertirmi, viaggiare, avere tempo per la mia famiglia, per la mia fidanzata. Qualche volta vado allo stadio, guardo le partite in tv, tifo per il San Paolo, il Milan, il Real Madrid, Orlando. Non ci sono problemi, critiche, mi sto godendo questo momento. Sto studiando in Brasile un programma per General Manager, non so quando tornerò nel mondo del calcio e in che posizione. In questo periodo sto facendo alcune cose con la mia famiglia. Un giorno probabilmente tornerò nel calcio. La decisione di smettere? Quando il mio contratto è finito con l'Orlando ho avuto tante offerte, ho detto a mio padre di aspettare un po', ho chiesto 40 giorni. In questo periodo ho scelto di non giocare più e fare qualcosa di diverso, abbiamo rifiutato tutte le offerte perché il mio tempo sul campo era finito".