Kalulu alla Juve, Di Canio: "CI sarebbe da discutere la scelta del Milan. Mi piace perché è versatile"

vedi letture

Oggi Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista televisivo, è stato intervistato da Tuttosport in vista della sfida di questo fine settimana tra Juventus e Lazio. Nella sua chiacchierata Di Canio ha parlato anche dell'acquisto in prestito di Pierre Kalulu che, arrivato come rincalzo, si sta affermando come titolare al centro della difesa. Il Milan ha ricevuto molte critiche da parte dei suoi tifosi per questa operazione. Così ha esordito Di Canio: "In questo Giuntoli è stato molto bravo: ci sarebbe da discutere la scelta del Milan, ma è un altro discorso.".

Di Canio ha continuato: "Kalulu mi piace perché è versatile, è veloce, è aggressivo, è affidabile. A Lipsia gli abbiamo visto fare delle discese palla al piede di 60 metri: ha personalità, ha vinto in passato. Bisognerà cercare di recuperare Danilo, però anche lui da centrale è un po’ adattato: lì dovrà essere bravo l’allenatore a far sentire tutti importanti. Sai, adesso comincia il tour de force e non ci si può permettere di avere poche scelte, già ci sono gli infortuni. E le partite della Juve, finora, sono sembrate tutte in equilibrio: quindi non sei una squadra che, spesso, va avanti 2-0 o 3-0 e può permettersi di dare riposo a chi gioca di più. Le sfide ora diventano quasi tutte scontri diretti"