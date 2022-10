Kalulu e Gabbia, che prestazione! Tuttosport: coppia da 7 in pagella

MilanNews.it

"Gabbia la sorpresa, Kalulu grandioso su Kean", così Tuttosport titola nell'articolo delle pagelle dei rossoneri. Prestazione da ricordare per entrambi, con il primo che annienta Vlahovic in tutti i duelli e il secondo salva il risultato con un intervento provvidenziale su una grande giocata di Kean. 7 in pagelle per il centrale scuola Milan e per il terzino francese.