Kalulu: "Giroud mi dà molti consigli. Adli? Ha l'atteggiamento e le qualità per trovare spazio anche al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Pierre Kalulu sui connazionali Olivier Giroud e Yacine Adli: "Giroud? Da attaccante mi dà molti consigli. Lui alle maledizioni non ci ha mai creduto. Adli non si è ancora imposto? Ci conosciamo dalle giovanili della Francia. Ha l’atteggiamento giusto e tutte le qualità per farsi spazio anche qui. Sono sicuro che lo dimostrerà guadagnandosi progressivamente minuti di gioco".