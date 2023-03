Kalulu: "Orgoglioso di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, nel corso dell'intervista concessa questa mattina a La Repubblica, ha parlato così del suo trasferimento avvenuto nell'estate del 2020: "480mila euro? La cifra non mi ha mai condizionato, qui soldi non sono finiti nelle mie tasche e non sta a me dire se qualcuno ha fatto un colpo e qualcun altro un errore. Però sono orgoglioso di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse".