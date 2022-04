MilanNews.it

Nella serata di ieri, al termine della gara vinta contro il Genoa per 2-0, il difensore francese Pierre Kalulu ha voluto celebrare i tre punti con la pubblicazione su Instagram del suo assist a Leao per il gol dell'1-0. Anche ieri, pur tornando a giocare da terzino, il classe 2000 è stato uno dei migliori in campo tra i rossoneri.