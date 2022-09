Kalulu racconta: "Maldini è un riferimento. Quando mi ha chiamato per portarmi al Milan..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu è tornato anche sulla trattativa che lo ha portato al Milan. Ecco le sue parole: "Beh, fa un certo effetto se ti chiama Paolo Maldini. Adesso sono abituato, ma la prima volta mi fece davvero impressione. Anche se sono giovane, l’ho comunque visto giocare, certo a fine carriera, ma rimane un riferimento. La cosa divertente è che sul momento le parti erano un po’ invertite, visto che io cercavo di mantenere un certo distacco e lui di convincermi. Maldini mi ha convinto dicendomi che aveva piena fiducia in me, che avrei fatto parte della prima squadra, trovando spazio in funzione della mia crescita. Così è stato".