Kalulu: "Speravo di essere convocato per il Mondiale"

Intervistato da Milan TV in occasione del rinnovo fino al 2027, Pierre Kalulu ha raccontato delle sue speranze, disattese, di essere chiamato dalla Francia per il Mondiale in Qatar: "Avevo la speranza di esser convocato per il mondiale. Non è successo, tiferò per loro. Sono contento per la convocazione di Theo e Giroud. Le assenze? Capisco la sua domanda, ma per me è una cosa un po' strana perché tutti fanno delle prove e tutti possono giocare e sappiamo cosa fare. Abbiamo un sistema di gioco da seguire e sono i giocatori a dover fare bene. C'è sempre la possibilità di dimostrare di essere giocatori da Milan. Anche io ho dovuto dimostrare. Il mister sa cambiare in base ai giocatori a disposizione e poi in campo ci andiamo noi".