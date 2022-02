Kalulu sulla colonia transalpina: "Tra di noi parliamo in francese. Ci sono giocatori di qualità"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole su Adli e i tanti compagni francesi: "Parliamo francese tra di noi, ma in campo cerchiamo sempre di farlo in italiano perché tutti capiscano. Questo significa soprattutto che in Francia ci sono giocatori di qualità. Siamo osservati e ricercati, è gratificante”.