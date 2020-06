Kalulu ufficiale, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan è già nel futuro"

La storia in rossonero di Kalulu è cominciata ieri con le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi si è preferito tenere un profilo basso per proteggere il ragazzo dalle pressioni mediatiche, sottolineando come il suo sia un ingaggio in prospettiva. In realtà il francese si giocherà si giocherà una maglia da titolare con i colleghi di reparto (che al momento sono Calabria e Conti). Su Kalulu avevano messo gli occhi in tanti, a partire dal Bayern, ma la coppia Maldini-Moncada è stata più veloce della concorrenza.