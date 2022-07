Kalulu: "Voglio crescere sotto tutti gli aspetti: tecnicamente, mentalmente ed essere forte sul campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da Milan TV, il difensore rossonero, Pierre Kalulu, ha parlato così della nuova stagione che sta per iniziare: "Ci stiamo preparando bene per questa nuova stagione. Le cose non sono ancora perfette ma va bene, dobbiamo essere pronti per il 13 agosto. Vogliamo sempre fare di più. È vero che abbiamo vinto ma questa stagione sarà ancora più importante perché siamo tanti giovani ma di livello alto adesso. Sappiamo che la Serie A sarà ancora più difficile da vincere. Vogliamo fare anche una bella figura in Champions League, anche dal punto di vista individuale. Voglio crescere sotto tutti gli aspetti: tecnicamente, mentalmente ed essere forte sul campo".