Kamada, niente Milan ma Italia nel destino: firmerà con la Lazio

Al termine della scorsa stagione sembrava che Daichi Kamada dovesse essere il primo acquisto del mercato rossonero, ma i vari avvicendamenti dirigenziali hanno prima messo in standby la firma, per poi cancellarla del tutto: il centrocampista giapponese non verrà al Milan.

Per Kamada però c'è ancora l'Italia nel destino, con l'ex Eintracht che nella giornata di domani svolgerà le visite mediche prima di diventare un nuovo calciatore della Lazio.