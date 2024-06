Kamada riparte dalla Premier League: visite mediche con il Crystal Palace

Daichi Kamada lascerà la Lazio e la Serie A. Il centrocampista giapponese, dopo le insanabili divergenze con la proprietà biancoceleste, ha deciso di non far valere l'opzione triennale per continuare insieme al club biancoceleste, preferendo una nuova avventura in carriera, in Premier League.

L'ex Eintracht Francoforte ripartirà infatti dall'Inghilterra alla corte del suo ex allenatore proprio a Francoforte, Oliver Glasner. Kamada diventerà presto ufficialmente un nuovo calciatore del Crystal Palace, dopo aver già superato la prima parte di visite mediche, come riportato sui propri canali social dal collega Fabrizio Romano. Attesa dunque a giorni, se non addirittura ore, l'ufficialità.