Katia Serra: "Mi piace come Pioli gestisce la squadra. Giroud? Sarà utile al Milan"

Katia Serra, intervenuta sul canale Twitch del Milan, ha parlato dei rossoneri. Serra ha dichiarato: “Il Milan è reduce da una stagione importante e quest’anno dovrà confermarsi. Mi piace come Stefano Pioli gestisce la squadra perché crea simbiosi fra di lui e i giocatori. Ibrahimovic è il leader del Milan, e Pioli gli ha dato questa leadership, ma è una leadership alternata fra il tecnico e il giocatore. Olivier Giroud? Utile al gioco di squadra dei rossoneri, lo stimo molto come giocatore. Secondo me manca qualcosa in difesa il Milan, è lì che la dirigenza secondo me dovrebbe intervenire.”