Kean, parla il padre: "L'Inghilterra scelta sbagliata, sarò felice se potrà tornare in Italia"

Biorou Jean, padre di Moise Kean, ha parlato a Centro Suono Sport del trasferimento all'Everton: "Mandare mio figlio in Inghilterra è stata una cosa sbagliata perché è ancora piccolo e non si trova bene lì. Dovevamo aspettare almeno due/tre anni. La madre voleva portarlo lì da quando aveva quattordici anni, questa situazione non mi piace e sarebbe meglio tornare indietro se ci fosse una possibilità. Che sia Roma, Milano o altre parti io sarò felice se lui potrà tornare in Italia. Non ho rapporti con Mino Raiola, non mi vuole vedere, sarei felice se andasse alla Roma".