Kean si arrabbia per la sostituzione. Vanoli la spiega così: "La sua reazione la dice lunga sulla voglia che ha"

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(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - ''Stiamo diventando una squadra che sa reagire, con questo spirito ci salviamo''. Così Paolo Vanoli dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sul Rakow che ha sancito la qualificazione ai quarti di Conference League per la quarta stagione consecutiva. ''All'inizio abbiamo fatto fatica poi i ragazzi hanno dimostrato che volevano a tutti i costi passare il turno - ha proseguito il tecnico della Fiorentina a Sky - Bisogna sempre avere questo atteggiamento in coppa come in campionato. Adesso cercheremo di recuperare per la sfida di domenica con l'Inter che rispetto a noi ha avuto tutta la settimana per prepararsi''. Nell'attesa però Vanoli e il suo gruppo si godono questa ennesima notte europea sperando di viverne altre in aprile quando dovranno affrontare il Crystal Palace ai quarti.

''Anche se la salvezza resta la priorità la Conference è sempre stata un obiettivo'' ha confermato Nicolò Fagioli, fra i protagonisti della gara anche se rispetto a Piccoli e a Pongracic non è riuscito a fare gol. ''Piccoli mi ha detto subito che la rete del momentaneo 1-1 era sua'' ha precisato Vanoli che poi ha commentato il malumore evidente di Kean al momento del cambio dopo un'ora di gioco: ''La sua reazione al momento della sostituzione la dice lunga sulla voglia che ha. Moise è un giocatore importante, serve ancora a noi per una partita, poi ne avrà sicuramente bisogno la nazionale''. (ANSA).