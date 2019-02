Franck Kessie, Tiemoué Bakayoko e Lucas Paquetà, impiegati titolari contro la Lazio, hanno giocato la nona gara su dieci in coabitazione in questo 2019. L'ivoriano è stato sostituito a gara in corso a causa di una botta ma è stato già recuperato per Milan-Sassuolo, gara in programma sabato a San Siro.