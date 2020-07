Kessie, che partita con il Parma: primo per palloni giocati e per passaggi riusciti

Tra i giocatori più in forma, se non il migliore, alla ripresa del campionato Franck Kessiè si è presentato come uno dei leader della squadra rossonera. La partita con il Parma, in particolare, ha mostrato come l'ivoriano sia un giocatore decisivo non solo in zona goal ma anche nella costruzione della manovra rossonera. L'ivoriano, infatti, è stato il giocatore che ha portato a termine più passaggi (71) e che ha giocato più palloni (86).