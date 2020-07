Frank Kessie, a segno contro il Napoli dagli undici metri, ha realizzato il suo ottavo rigore con la maglia rossonera. Il centrocampista ivoriano ha fallito in una sola occasione, nel 2018 contro il Chievo, quando in pieno recupero Sorrentino gli neutralizzò il penalty del potenziale 4-2 milanista. Quell'errore è stato anche l'unico commesso da Kessie in carriera.