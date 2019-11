Kessie, contro la Lazio terza panchina in Serie A da quando è al Milan

Franck Kessie, non subentrato contro la Lazio, ha trovato la sua terza panchina in Serie A da quando veste la maglia del Milan. Solo in un'altra occasione, tuttavia, non era entrato a gara in corsa, il 30 marzo 2018 quando restò a riposo a Marassi contro la Sampdoria dopo la rissa verbale con Biglia nel derby della gara precedente. Da segnalare che, in campionato tutte e tre le occasioni in cui Kessie è rimasto in panchina, o subentrato, il Milan è stato sconfitto.