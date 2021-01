Kessie e i centri dal dischetto: al Milan 14 gol su 16 penalty calciati

È da ormai un anno che le prestazioni di Franck Kessie, ormai per tutti "Il Presidente", si sono assestate su un livello piuttosto alto. Tanta quantità e tanta qualità, a cui bisogna aggiungere da sempre la sua freddezza dal dischetto. Infatti da quando l'ivoriano è al Milan ha calciato 16 rigori, sbagliandone 2 (vs Chievo 17/18 e vs Fiorentina 20/21) e segnandone ben 14. La percentuale di realizzazione è dell'87.5%. Numeri di tutto rispetto per un giocatore sempre più insostituibile.