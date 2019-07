Kessie, numeri decisamente superiori a 30 milioni di euro

Da quando è arrivato al Milan, due estati fa, Franck Kessie ha disputato 96 presenze in due stagioni, accumulando 8228 minuti, realizzando 12 gol e servendo 8 assist. Basterebbero questi numeri per capire che l'ivoriano vale molto di più degli ipotetici 30 milioni di cui si parla in queste ore, considerando a che cifre vengono ceduti altri giocatori nell'attuale mercato. Il club rossonero non deve svendere i suoi giocatori, soprattutto se giovani come Kessie, appena ventiduenne.