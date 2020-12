Tra i protagonisti della vittoria del Milan sulla Fiorentina non si può non citare il nome di Franck Kessiè. Guardando ai dati del centrocampista ivoriano contro i Viola, il 79 rossonero è stato il primo giocatore tra i 22 in campo per tiri effettuati (4), tiri in porta (2), occasioni da gol create (4) e dribbling effettuati (3). Una prestazione completa.