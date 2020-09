Il penalty realizzato all'Ezio Scida contro il Crotone, il secondo in quello stadio e contro Cordaz, è stato il quattordicesimo rigore segnato da Franck Kessie in carriera. Di questi quattordici, undici sono stati calciati in Serie A e nove con la maglia rossonera. L'ivoriano ha sbagliato un solo tiro dagli undici metri in carriera, nel 2018 contro il Chievo a San Siro.