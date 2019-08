Franck Kessiè, secondo i dati Opta, è uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno 5 reti in Serie A in ciascuna delle ultime tre stagioni, assieme a Marco Benassi e Ivan Perisic. Al Milan dal 2017/18, Kessiè ha segnato 7 e 5 gol nelle sue stagioni in rossonero, mentre 6 sono state le reti messe a segno con l'Atalanta. Garanzia.