Tra i giocatori più in forma alla ripresa del campionato, Franck Kessiè si sta dimostrando uno dei calciatori più importanti in queste ultime uscite. Il centrocampista ivoriano, nel match contro il Napoli, è andato ancora in gol siglando su rigore la rete del 2-2. Il 79 rossonero è alla sua terza rete stagionale, la seconda consecutiva dopo quella alla Juventus di martedì 7 luglio.