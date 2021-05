Kickest - Milan, poco più di un milione di euro spesi per ogni punto in Serie A: la classifica

Come riportato dal portale Kickest, il Milan ha speso in salario netto 1.140.000 di euro per ogni punto fatto nel campionato di Serie A concluso ieri; i rossoneri, dunque, si piazzano esattamente alla metà di questa speciale classifica, tra il Bologna (1.050.000 euro) e Lazio (1.220.000).

'Vince' questa speciale graduatoria l'Hellas Verona, con 530mila euro circa spesi in salario netto per ogni punto, seguita dall'Atalanta, la quale ha speso 550.000 euro per fare 1 punto; terza in campionato - quindi qualificata alla prossima Champions League - con l'11esimo monte ingaggi della Serie A. La squadra peggiore, da questo punto di vista, è la Juventus, con una spesa di oltre 3 milioni di euro per ogni punto. L'Inter, campione d'Italia, è al quartultimo posto in questa speciale classifica con circa 1.6 milioni di euro spesi per ogni punto.