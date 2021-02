Kickest - Serie A, il Milan è la 2^ squadra per numero di clean sheets nelle ultime due stagioni

Come riportato dalla redazione di Kickest, nella classifica dei clean sheets delle ultime due stagioni, al secondo posto dietro all'Inter (21), a quota 20 assieme all’Udinese, c’è il Milan. Il merito va interamente a Gigio Donnarumma, il quale è attualmente il portiere con più partite senza subire reti in questa stagione (8). Il risultato dello scorso anno (12) sembrerebbe essere ampiamente alla portata. A Gigio mancano anche 2 clean sheet per la doppia cifra di partite senza goal subiti, risultato che ha raggiunto in ogni stagione di Serie A dal suo esordio.