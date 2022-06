Kimmich: "Quando c'era Ancelotti ho pensato di lasciare il Bayern"

MilanNews.it

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, si è così espresso sul suo futuro: "Lasciare la Germania? Sarebbe una sfida interessante. Non so cosa accadrà tra qualche anno, ma al Bayern mi sento bene, pur pensando ovviamente di scoprire nuovi orizzonti in futuro. Nel 2016-2017 giocavo poco, non giocavo quanto avrei voluto e ho pensato di andarmene. Poi se ne andò Carlo Ancelotti e tornai ad essere titolare. Abbiamo vinto tutto e non ho mai più pensato ad un addio".