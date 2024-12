Kings League, Moggi: "Pique e Ibrahimovic sono entusiasti"

Luciano Moggi sarà protagonista della prima edizione della Kings League Italia, come vicepresidente della squadra di Fedez. Alla competizione avrà un ruolo anche Zlatan Ibrahimovic, senior advisor rossonero, come Presidente della Kings World Cup. Moggi è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha commentato il torneo.

Direttore, la Kings League si avvicina. E lei sarà protagonista con Fedez.

“In Spagna e in America va alla grande. È un bel progetto. La prima volta non c’ero, la seconda il teatro per la presentazione era pieno. Attira, le persone vogliono vederla.

Nella mia squadra Dario Marcolin sarà l’allenatore, io faccio il dirigente”.

Perché ha sposato il progetto Kings League?

“Per le cose divertenti ci sono sempre. Sono curioso. Ho parlato con Pique e Ibrahimovic e sono entusiasti. Bisogna cercare persone che magari non sono all’altezza della A ma ci manca poco”.