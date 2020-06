Kjaer: "Allenarsi da casa è stato difficile, ho provato a pensare positivo"

Simon Kjær è stato intervistato da Milan TV. Queste le parole sul periodo di lockdown: "È un discorso lungo perché ci sono tante cose. Se non parliamo di calcio ci sono tante cose che in quel periodo mi sono passate per la testa, un periodo mentalmente difficile per la quarantena. Ci allenavamo da casa, è stato difficile sia per noi calciatori che per tutte le altre persone. Ho provato sempre a pensare positivo, sfruttare al massimo il tempo a disposizione per risolvere qualche problema fisico e farmi trovare pronto per quando avremmo ricominciato. È stato un periodo molto lungo, ma quando abbiamo ripreso ad allenarci a Milanello è stato un po’ più facile mentalmente”.