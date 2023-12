Kjaer ancora out: nemmeno un allenamento con la squadra. Ecco da quanto è fuori

Simon Kjaer alza ancora una volta bandiera bianca. Nonostante le parole di una settimana fa di Pioli e l'assenza dal mattino della partita di Napoli, il danese non sarà tra i convocati neanche oggi. Sono, con oggi, 41 giorni totali di assenza per quello che inizialmente si pensava essere un semplice affaticamento ma che si è rivelata una lesione più fastidiosa del previsto.

Tuttosport conferma questa mattina ciò che MilanNews.it ha riportato negli ultimi giorni: Simon Kjaer non si è allenato mai con la squadra. Una differenza importante rispetto a Leao che invece ha svolto parti di allenamento in gruppo, pur non venendo convocato per precauzione. Il danese invece solo allenamenti personalizzati, seppure sul campo. Ora è da capire se potrà tornare per la Champions.