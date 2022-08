Kjaer: "Dobbiamo avere la stessa fame e stare tutti molto attenti"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Milan soffermandosi sull'atteggiamento che i rossoneri dovranno tenere per le prossime partite: "Dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso atteggiamento dell’anno scorso. Ogni giorno si lavora e si da il massimo per arrivare il giorno dopo a fare la stessa cosa. Non è facile mentalmente ma siamo cresciuti. Alla fine, oggi non abbiamo avuto il risultato e mancava l’ultima cosa. Dobbiamo essere tutti molto attenti, se cominciamo a frenare un po’ non siamo gli stessi. C’è molto da fare”.