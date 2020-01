Kjaer, dopo l'esordio: "Felice del mio debutto e della vittoria della squadra"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter Simon Kjaer ha espresso tutta la sua gioia per il suo debutto e per la vittoria del Milan con la Spal.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Felice del mio debutto a San Siro e dell'importante vittoria della squadra. <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForzaMilan</a>️ // Happy for my debut in the <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> shirt - and for the win + cleansheet<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/Z4TU2DCIb0">pic.twitter.com/Z4TU2DCIb0</a></p>— Simon Kjær (@simonkjaer1989) <a href="https://twitter.com/simonkjaer1989/status/1217563831112740864?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2020</a></blockquote>