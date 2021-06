Kjaer: "Dopo quello che è successo, ci siamo meritati di passare il turno"

Parole da vero capitano quelle di Simon Kjaer al termine del match contro la Russia: "Dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi dieci giorni, ci siamo meritati di passare il turno - ha detto il numero 24 rossonero. Era quello che ci aspettavamo prima dell’Europeo, ma poi era diventato difficile. Ora una partita alla volta. Eriksen? Avrei voluto fosse in campo con noi. Ma ora sappiamo che sta bene, quindi possiamo godercela un po’. Sa che stiamo giocando per lui, è tutto molto speciale. L’ottavo contro il Galles? Loro hanno giocatori fantastici, ma ricordo pure che li abbiamo battuti non molto tempo fa (nel 2018 in Nations League, ndr.). Vediamo dove potremo arrivare, pensiamo a una gara alla volta".