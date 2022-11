Kjaer inizia a lavorare con la Danimarca: "Primo allenamento fatto, ci prepariamo per i Mondiali"

MilanNews.it

Per Simon Kjaer, uno dei sette rossoneri convocati in nazionale per la competizione, è tempo di Mondiali! Il forte centrale rossonero è nel ritiro della sua Danimarca, di cui è capitano, e oggi ha iniziato gli allenamenti in vista del primo match contro la Tunisia il 22 novembre: "Primo allenamento andato. Ci prepariamo per la Coppa del Mondo".