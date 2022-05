Kjaer: "Sapevamo che c'era molto da fare ma ci abbiamo sempre creduto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal canale danese TV2 SPORT, Simon Kjaer ha rilasciato queste parole dopo la vittoria dello scudetto.

Sul suo primo trofeo: "Ehhm... spero non sia l'ultimo. Sono così orgoglioso. Sono venuto al Milan due anni e mezzo fa e sono successe tante cose. Per la squadra e per come siamo migliorati. Nessuno credeva che saremmo potuti diventare campioni quest'anno. Noi ci abbiamo sempre creduto. Sapevamo che c'era molto lavoro da fare e che sarebbe stata una strada difficile. Penso che sia una sensazione incredibile quella che abbiamo dentro ora".