Kjaer si ritira, il saluto di Theo Hernandez: "E' stato un piacere Simon!"

Simon Kjaer ha annunciato ieri la sua decisione di lasciare il calcio giocatore. Sui social non sono mancati tanti attestati di stima nei suoi confronti anche da parte dei suoi ex compagni di squadra al Milan, tra cui Theo Hernandez che su X ha scritto questo pensiero: "E' stato un piacere Simon! In bocca al lupo per il futuro!".

Simon Kjaer ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'annuncio lo ha dato lo stesso difensore danese in un'intervista a TV 2 Sport: "Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo. Non è una decisione che ho preso dopo l'estate, ma a cui avevo pensato prima dell'Europeo. Nell'autunno scorso avevo capito che il mio tempo a Milano forse stava per finire. Cosa sarebbe accaduto? Non ho avuto assolutamente bisogno di annunciare nulla a nessuno tranne che a me stesso. Da qui ci sono stati molti componenti che hanno influenzato il futuro. I bambini, la famiglia, la Nazionale e il Milan, il club dei sogni. Ci sono state tante cose che hanno fatto sì che dopo l'Europeo finisse così: Ho aspettato che arrivasse qualcosa, ma dovevo decidere in primis per la mia famiglia e poi per l'aspetto sportivo. Non mi pento di nulla. Non mi manca nulla in questo senso".