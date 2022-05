Kjaer sul suo recupero: "Mi ero preparato per giocare col Sassuolo... Mi sento bene!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso al canale danese TV2 Sport sul suo rientro in campo: "Nelle ultime quattro settimane, il mio programma è stato organizzato in base a come era andata la partita del fine settimana. Cosa significa? Significa che mi ero preparato per giocare oggi (contro il Sassuolo, ndr). Non credo che i medici la pensassero allo stesso modo. Fortunatamente per loro nessuno si era infortunato o è stato messo in quarantena. Io avrei detto che ovviamente ero pronto per giocare. Mi sento bene!".