Kjaer, un tabù da sfatare: il danese non ha mai battuto l'Inter

Simon Kjaer, in carriera, non è mai riuscito a vincere contro l'Inter. Il danese ha affrontato i nerazzurri in cinque occasioni, pareggiando tre volte e perdendo le restanti due gare, l'ultima lo scorso febbraio con il Milan. Una sorta di tabù dunque per l'ex Roma e Palermo, in grado di battere più volte tutte le altre big del nostro campionato, come Juventus, Lazio e Napoli.